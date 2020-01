2018 gab es den ersten bestätigten Fall einer Erkankung mit dem Borna-Virus bei Menschen. Bildrechte: Colourbox.de

Dass sich Pferde und Schafe anstecken und daran sterben können, ist schon länger bekannt. 2018 gab es die ersten bestätigten Fälle bei Menschen. Nun haben Wissenschaftler Hirnproben von 56 Menschen aus Bayern untersucht, bei denen in den letzten 20 Jahren eine Hirnentzündung diagnostiziert wurde. Rubbenstroth zufolge waren neun der Patienten gestorben und bei sieben von ihnen habe nachträglich das Borna-Virus nachgewiesen werden können.



Insgesamt starben seit 1995 mindestens 14 Menschen am Borna-Virus, darunter vor Kurzem ein elfjähriges Mädchen. Das Virus komme in Bayern sowie im mitteldeutschen Raum vor, so Rubbenstroth weiter. Grund zur Panik bestehe aber nicht. Man gehe nach wie vor von einer sehr niedrigen Fallzahl aus. Für die einzelnen Betroffenen sei es natürlich schwerwiegend, weil es eben in vielen Fällen eine schwierige oder tödliche Erkrankung sei.