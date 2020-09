So sieht es auch Silvio Lindemann aus Dresden, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht: Der Wirt greife hier aber in das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter ein.

An sich gehe es dem Wirt aber ja gar nicht ums Rauchen, sondern um die zusätzlichen Pausen. Dann müsse man auch dort ansetzen, sagt der Jurist. Er habe ja ganz andere Möglichkeiten. Auch das sei entschieden. Exzessive oder ungenehmigte Raucherpausen könnten sogar eine Kündigung rechtfertigen. Er müsse die Arbeitszeit während der Raucherpausen auch nicht bezahlen.

Wie so oft gelte am Ende aber auch hier der Grundsatz: Wo kein Kläger, da kein Richter. Dann laufe das durch, alle seien zufrieden.

So ist es nun offenbar auch in der Pfälzer Gaststätte: Die Nichtraucher freuen sich über mehr Urlaub, die Raucher müssen sich nicht mehr für jede Zigarette zwischendurch rechtfertigen. Das zumindest sagte Wirt Helmut Glas in einem Zeitungsinterview.