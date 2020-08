Und das Thema sei für Meißen eigentlich auch klar, sagt Raschke: "Meißen wird weltweit in Verbindung gebracht mit dem Meißner Porzellan. Und insofern war es naheliegend zu sagen: Ok, wir schauen mal aufs Meißner Porzellan, wir schauen auf die Technologien, wie das hergestellt wird. Das ist nach wie vor Handarbeit. Und dann haben wir auch geschaut welche Wirkungsstätten des Porzellans gibt es denn? Und hier sind wir automatisch an die erste Wirkungsstätte gekommen: die Albrechtsburg in Meißen."