Experten für Infektionskrankheiten vom Robert Koch-Institut raten zum Schutz vor Ausbreitung von Atemwegserkrankungen vor allem zu guter Händehygiene, eine sogenannte Husten- und Niesetikette sowie Abstand zu Erkrankten. Diese Maßnahmen sind laut RKI in der Grippezeit "überall und jederzeit angeraten". Husten und niesen sollte man besser nicht in die Hand, sondern in den Pullover oder Jackenärmel.