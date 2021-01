Nur wer eine Rennlizenz hatte, konnte einen Melkus kaufen. Basis für den RS 1000 war der Wartburg 353. Die DDR-Mangelwirtschaft zwang die Mechaniker immer wieder zur Improvisation. Und so findet der Kenner heute Luftgitter vom Trabant und Scharniere vom Skoda am Auto. "Diese ganze einfache Technik wurde in wunderschöner Karosserie versteckt", so Peter Melkus.