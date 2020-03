Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Gerüchten entgegengetreten, dass das Bargeld knapp werde. Merkel sagte auf einer Pressekonferenz: "Es gibt keinerlei Anzeichen dafür." Sie wolle die Bürger aufrufen, sich an die offiziellen Mitteilungen zu halten. Man solle nicht den vielen Gerüchten Glauben schenken, die im Umlauf seien: "Wir tun alles, um wirklich transparent zu informieren. Und deshalb ist das gegenstandslos, was da an Befürchtungen ist."