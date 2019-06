Zitteranfall Mediziner vermuten Flüssigkeitsmangel bei Merkel

Als wäre nichts gewesen: Nur einen Tag, nachdem sich viele Menschen Sorgen um den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel machten, ist sie schon wieder unterwegs. In Goslar stand eine Diskussion mit Schülern an. Für die politischen Inhalte aber interessieren sich an diesem Tag nur wenige - die meisten fragen sich, was ist da am Dienstag passiert? MDR AKTUELL hat mit einem Mediziner darüber gesprochen.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL