In Den Haag gab es einen Messerangriff mit Verletzten. Bildrechte: imago/Jochen Tack

Täter flüchtig Verletzte bei Messerangriff in Den Haag

In Den Haag in den Niederlanden hat ein Mann drei Menschen in einer Einkaufsstraße mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter auf der Flucht.