Amsterdam Strafprozess zum MH17-Abschuss hat begonnen

Hauptinhalt

In Amsterdam hat am Montag der Prozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 begonnen. Alle 298 Insassen kamen bei dem Unglück 2014 ums Leben. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer, die die Rakete, mit der das Flugzeug abgeschossen worden ist, in die Ostukraine gebracht haben.