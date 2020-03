Leipzig Steigende Mieten: Geringverdiener bangen um ihre Wohnungen

Die Mieten in den meisten Großstädten steigen. Besonders in beliebten Vierteln wie zum Beispiel der Leipziger Südvorstadt. In der hiesigen Kochstraße harren einige letzte Mieter aus – mit Kohleöfen und Fenstern aus den 50er-Jahren. Sie wollen verhindern, dass die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, LWB, die Miete nach der Sanierung sprunghaft anhebt. Der Vorwurf: Die städtische Tochter beteilige sich an dem Mietenwahnsinn – und an der sozialen Entmischung im Kiez.

von Britta Veltzke, MDR AKTUELL