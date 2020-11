Andrea Bosch ist bei der IHK Region Stuttgart als Geschäftsführerin für den Bildungsbereich verantwortlich und arbeitet eng mit der Stelle zusammen, bei der Prüfungsaufgaben wie diese zentral entwickelt werden, der sogenannten PAL. Sie beobachtet, dass das Thema komplizierte Fachsprache in Prüfungen in den letzten Jahren stärker in den Mittelpunkt gerückt sei: "Also diese Forderung auch zum Thema Formulierung von Aufgaben in Leichter Sprache hat natürlich noch mal neuen Schub bekommen durch den zunehmenden Anteil an Menschen mit Fluchthintergrund in der dualen Berufsausbildung."