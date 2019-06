Die Zahl der Millionäre ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen, das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Weltweit gibt es demnach rund 22 Millionen Haushalte mit einem Vermögen von mindestens einer Millionen Euro – ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2017 betrug das Plus noch sieben Prozent, sagte Studienautorin und BCG-Partner Anna Zakrzewski. Grund dafür seien eine Talfahrt an den Aktienmärkten, ein langsameres Wirtschaftswachstum in Asien und niedrige Zinsen in Teilen Europas.