Das Massaker war am 1. Oktober 2017 von einem Hotelgast verübt worden. Der 64-jährige Stephen Paddock feuerte vom 32. Stock des "Mandalay Bay Resort and Casino" minutenlang in die Besuchermenge eines Countrymusik-Festivals auf dem Gelände vor dem Hotel. 58 Menschen starben, mehr als 800 wurden verletzt. Es war das schlimmste Blutbad in den USA seit vielen Jahren.