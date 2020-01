Etwa 15 Millionen Schreckschusswaffen sind in Deutschland im Umlauf. Und sie sind in Waffenläden nach wie vor gefragt, weiß Jens Arnold. Der Großhändler aus Frohburg vertreibt Jagd- und Sportwaffen an Einzelhändler in ganz Deutschland. Aus seinen Büchern geht hervor: 2015 und 2016 gab es bei den Schreckschusswaffen das stärkste Verkaufsjahr – ein Plus von 60 Prozent zum Jahr 2014. Überwiegend Männer würden die Schreckschusswaffen kaufen, meint Arnold. Und zwar über alle Altersstufen hinweg.