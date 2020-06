Alle drei Kinder seien inzwischen in der Obhut der zuständigen Jugendämter und würden betreut.

Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern immer wieder in den Schlagzeilen. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer über Jahre hinweg Kinder hundertfach schwer sexuell missbraucht.



Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.