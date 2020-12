Studentin Josefine war mit dem ICE unterwegs in Richtung Frankfurt am Main. Ihren großen Rucksack hatte sie direkt über sich in der Gepäckablage verstaut. "Und als wir dann umsteigen wollten, haben wir bemerkt, dass der Rucksack verschwunden war. Da in dem Rucksack wertvolle Dinge waren, also unter anderem ein Laptop und auch Festplatten, sind wir zur Polizei gegangen und haben das auch bei der Deutschen Bahn selbst gemeldet."