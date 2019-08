Einige Orte in Mitteldeutschland haben am Donnerstag wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Wärmste Orte waren nach Angaben des MDR-Wetterstudios um 15 Uhr in Sachsen Hoyerswerda und in Thüringen Gotha mit 31 Grad. In Sachsen-Anhalt lag Staßfurt mit 30 Grad nur wenig darunter.

In der Fläche war es in der Oberlausitz am wärmsten. In Görlitz wurden um 14 Uhr sogar 33 Grad Celsius gemessen, nach einem Gewitter sackten die Temperaturen dann binnen einer Stunde auf 23 Grad ab.

Auch in der Nacht kaum Abkühlung

Wo es bei Temperaturen um 30 Grad regnete, wurde es dann schwül-heiß mit einer Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 Prozent, so um 15 Uhr in Rudolstadt, Zwickau oder Bad-Lausick. Dazu gab es wieder vereinzelt tropische Nächte in Sachsen, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sinkt. Beispiele waren Hartha, Nossen und Ebersbach-Neugersdorf.

Gewitterwarnung in den Bergregionen