Serie Mitteldeutschland von unten

Das Schloss Colditz im sächsischen Muldental thront als imposantes Gebäude über der malerischen Stadt. Im massiven Fels unter dem Gemäuer aber gibt es ebenfalls viel zu entdecken. Während des Zweiten Weltkriegs waren hier im Schloss hochrangigen Offiziere und Soldaten der Alliierten untergebracht. Schließlich galt das Gefängnis als ausbruchsicher. Doch weit gefehlt. Unsere Wochenserie "Im Schoß der Erde: Mitteldeutschland von unten" zeigt, mit welchen Geschick sich die Gefangenen in ihrem Freiheitsdrang bis ins Erdreich gruben.

Unter dem Kalimandscharo von Zielitz

Bildrechte: MDR/Anna Pruggmayer Das "Weiße Gold" machte seine Entdecker reich. "Kalimandscharo" wird die Halde in Zielitz bei Magdeburg liebevoll genannt. Ein riesiger Berg, der aus Kalisalz-Abraum entstand. Deshalb das leuchtende Weiß. Und wie viele Berge ist auch dieses Massiv nur die Spitze eines noch viel größeren Gebietes, das sich tief in der Erde befindet. Die "Kali plus Salz"- Fabrik erstreckt sich auf einer Fläche so groß wie Magdeburg. In der Breite bis zu 24 Kilometer lang und für Besucher normalerweise tabu.

Unterwasserstadt Nordhusia im Sundhäuser See

Bildrechte: MDR/Karsten Lehrling In den 60er-Jahren war hier noch ein Kies-Tagebau. Durch die reichlich vorhandene Kieselsäure, die immer noch wirkt, feasziniert der See mit glasklarem, bläulichen Wasser. Ideal für eine deutschlandweit einmalige Attraktion: eine Unterwasserstadt.

Schachtanlage Reiche Zeche in Freiberg

Bildrechte: MDR/Anna Pruggmayer Der Bergbau hat Zukunft. Das klingt für Laien erst mal seltsam, wenn man zum Beispiel an die Schließung des Braunkohletagebaus in der Region denkt. Aber weit gefehlt. Im stillgelegten Silberbergwerk "Reiche Zeche" in Freiberg wird an neuen Verfahren zur Energiegewinnung getüftelt. Selbst stillgelegte Gruben erhalten hier neue Aufgaben. 33 international besetzte Untertagelabore entwickeln Konzepte für die Zukunft.

Saalfelder Feengrotten