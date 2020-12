Wir können nur sehen, wie viele Trips stattfinden: Man nimmt also einen Landkreis und kann sehen, dort sind beispielsweise 395 Trips gestartet. Wir sehen auch, dass sie in einem anderen Landkreis oder im selben Landkreis geendet sind. Wir haben herausgefunden, dass im ersten Lockdown die Mobilität in Deutschland 40 Prozent gesunken ist. Im zweiten Lockdown waren es nur etwa zwischen zehn und 20 Prozent – das ist zwar regional unterschiedlich, aber deutlich weniger als im ersten Lockdown. Der Mobilitätsmonitor ist also eine Art Radar, wie stark die Bevölkerung auf die Pandemie-Entwicklung reagiert.

Die Bundesländer sind ja sehr unterschiedlich, was die Populationsdichte angeht. Auch bewegen sich Menschen auf dem Land ganz anders als mitten in der Stadt. Wenn man die großen Städte in Deutschland systematisch vergleicht, dann sieht man, dass Sachsen und Thüringen in den großen Städten eine vergleichsweise hohe Mobilität haben. Und das ist so eine Art heiße Spur, die man dann weiterverfolgen muss.