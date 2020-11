Corona-Pandemie Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung

Das US-Unternehmen Moderna will heute die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in den USA und Europa beantragen. Der Moderna-Impfstoff besitzt einen großen Vorteil gegenüber dem Impfstoff-Konkurrenten des deutschen Herstellers Biontech: Er muss nicht so tief gekühlt werden.