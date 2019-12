Modeschöpfer Emanuel Ungaro tot

Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Familie berichtet, starb der Designer am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren. Bereits in den vergangenen zwei Jahren soll sein Gesundheitszustand geschwächt gewesen sein. Eine Sprecherin des nach Ungaro benannten Modehauses bezeichnete seinen Tod als "großen Verlust". Obwohl er das Label bereits vor Jahren verlassen habe, sei er "immer noch sehr präsent bei der Inspiration gewesen".

Frühe Begeisterung für Mode

Ungaro wurde am 13. Februar 1933 als zweites von sechs Kindern in Aix-en-Provence in Südfrankreich geboren. Den italienischen Namen verdankte er seinem Vater, einem Schneider aus der süditalienischen Region Apulien. Schon früh entdeckte Ungaro in der väterlichen Werkstatt seine Leidenschaft für die Mode.

Man trägt kein Kleid, man muss darin leben. Emanuel Ungaro

Ein Model bei der Paris Fashion Week 2015 - das Label war auch nach Ungaros Rückzug aus der Modewelt von ihm inspiriert. Bildrechte: imago/ZUMA Press In seinen Zwanzigern zog Ungaro nach Paris. Dort machte er seine ersten Schritte in der Modewelt bei Cristobal Balenciaga - einem der bedeutendsten Couturiers jener Zeit. 1965 gründete er sein eigenes Haute-Couture-Haus, mit dem er nur wenig später an die mondäne Avenue Montaigne nahe des Champs-Élysées ziehen konnte.



Charakteristisch für Ungaros Mode waren unter anderem ein kühner Muster-Mix, tiefe Farben und Drapierungen. Er selbst bezeichnete sich als "sinnlichen Besessenen", der durch einen farbenfrohen Stil geprägt war.