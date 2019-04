Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der in Moers eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen gestorben ist.

Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der in Moers eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen gestorben ist.

Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der in Moers eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen gestorben ist. Bildrechte: dpa

Tödliche Kollision in Moers Mutmaßlicher Raser stellt sich

Hauptinhalt

Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang in Moers in Nordrhein-Westfalen hat sich der gesuchte Autofahrer der Polizei stellt. Der 21-Jährige suchte am Dienstagnachmittag in Begleitung eines Rechtsanwalts die Kripo in Duisburg auf, wie die Ermittler mitteilten. Er soll nun am Mittwoch zur Verkündung des Haftbefehls dem Haftrichter in Moers vorgeführt werden.