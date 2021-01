"Ach schön, das kostet immer noch genauso viel wie früher. Aber Moment mal, was ist denn mit dem Inhalt? War da nicht mal mehr drin?" Solange sich am Preis nichts ändert, fällt vielen nicht auf, wenn Hersteller den Inhalt einer Ware heimlich reduzieren. Wem so etwas allerdings nicht entgeht, ist die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kürt jedes Jahr die "Mogelpackung des Jahres".