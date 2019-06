Im größten Serienmord-Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte wird am Donnerstag ein Urteil erwartet. Der Richter in Oldenburg hat seine Entscheidung für den Vormittag angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel Mord in 100 Fällen vor.

Der 42-Jährige sitzt bereits seit 2009 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes ab, da ihm bereits zweimal einzelne Morde nachgewiesen werden konnten. Eine systematische Nachforschung hatte die weiteren Fälle zutage gefördert.

Um als Retter zu glänzen, vergiftete er Patienten

Um vor seinen Kollegen zu glänzen und sich als kompetenter Lebensretter zu präsentieren, soll Högel in den Jahren zwischen 2000 und 2005 Patienten auf der Intensivstation in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen Medikamente gespritzt haben, die zum Herzstillstand führen.

Angeklagter gesteht 43 Morde und bittet um Vergebung

Während des Prozesses gab der Angeklagte 43 Morde zu. Sein letztes Wort im Prozess nutzte er, um bei den Opfern, Kollegen und seiner Familie um Vergebung zu bitten. Er habe "unfassbares Leid durch unvorstellbare Taten" verursacht.

Ich habe Menschen das Wertvollste genommen – das Leben – aus Motiven, die für mich heute nicht mehr nachvollziehbar sind. Niels Högel

Die Staatsanwaltschaft sieht ihre Anklage in 97 Fällen bestätigt, in drei Fällen sei Högel aus Mangel an Beweisen freizusprechen. Die Verteidigung sieht die Schuld ihres Mandanten dagegen nur in 55 Mordfällen und in 14 Fällen des versuchten Mordes bewiesen. Die Anwältinnen fordern einen Freispruch in 31 Fällen aus Mangel an Beweisen.

Sie stellten Fälle in Frage, in denen der Wirkstoff Lidocain eine Rolle gespielt haben könnte. Die Nachweisbarkeit in Gewebeproben sei nicht ausreichend erforscht und die Aussagekraft als Beweismittel anzuzweifeln. Auch sei ihr Mandant in den Fällen freizusprechen, in denen ein Gutachter eine Vergiftung durch Högel lediglich für möglich hielt.

Verteidigung lehnt Sicherungsverwahrung ab

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung fordern eine lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Högels Anwältinnen lehnen eine anschließende Sicherungsverwahrung ihres Mandanten allerdings ab. Sie sagten, ihre Aufgabe sei es, die Aspekte vorzubringen, die für den Ex-Pfleger sprächen – so habe Högel seine Taten stets mit dem Vorsatz begangen, die Patienten wiederzubeleben.

Eine lebenslange Haft kann frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, legt eine Strafvollstreckungskammer fest, wie viel Niels Högel nach diesen 15 Jahren noch im Gefängnis verbringen muss. Eine Obergrenze gibt es dabei nicht.

Högel soll gegen Kollegen aussagen

Auch nach dem Urteilspruch gegen Högel wird der Fall das Gericht weiter beschäftigen. In einem weiteren Prozess müssen sich ehemalige Kollegen des Pflegers verantworten. Sie sollen zumindest geahnt haben, dass der damalige Pfleger in einem Zeitraum von fünf Jahren Patienten tötete.

Sobald der Prozess gegen Högel rechtssicher abgeschlossen ist, kann er gegen seine Kollegen aussagen, ohne sich selbst weiter zu belasten.

Stiftung Patientenschutz: Lehren aus dem Fall Högel ziehen