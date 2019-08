Er sagte, die Untersuchung der Leiche habe keine Spermaspuren ergeben, obwohl diese auch an einem verwesten Körper nachweisbar wären. Ein Obduktionsbericht aus Spanien war zu demselben Ergebnis gekommen.

Der Gerichtsmediziner stützt damit die Angaben des Angeklagten. Der 42-Jährige Fernfahrer hatte zum Prozessauftakt zugegeben, die junge Frau vor gut einem Jahr mitgenommen zu haben. Er gab an, sie noch am Abend der Abfahrt im Streit mit einer Eisenstange versehentlich erschlagen zu haben.

Sophia hatte vor gut einem Jahr von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen, um anschließend mit der S-Bahn zu ihrer Familie in die Oberpfalz weiterfahren zu wollen. Dort war sie nie angekommen. Ihre Leiche wurde später in Spanien entdeckt.