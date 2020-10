"Meine Frau fehlt jeden Tag"

Der Ehemann der im vergangenen Jahr auf Kreta ermordeten Dresdner Wissenschaftlerin Suzanne Eaton sieht sich nicht in der Lage, persönlich am Prozess im kretischen Rethymno teilzunehmen. Das sagte Dr. Anthony Hyman in einem exklusiven Interview dem MDR. "Wir leben in einem Rechtsstaat und es muss einen Prozess geben. Aber das hilft mir persönlich nicht", sagte Hyman vor dem Prozessbeginn am 13.10.2020. "Meine Frau fehlt jeden Tag und dann ist es sehr schwierig, ohne sie zu leben. Ich glaube, meine Frau hat sich sehr gefreut, die Kinder als Erwachsene zu sehen und wie sie heiraten."

Forscherin war zu Expertentreffen nach Kreta gereist

Suzanne Eaton war am 2. Juli 2019 in der Nähe von Kolimbari auf Kreta ermordet worden. Die mehrfach ausgezeichnete Biologin galt als Koryphäe auf ihrem Gebiet und war als Gastrednerin zu einem Symposium in der orthodoxen Akademie geladen. Auf einer Joggingrunde wurde sie laut Staatsanwaltschaft von Giannis P. mit dem Auto angefahren, missbraucht und erstickt. Den Leichnam warf der Täter in eine Höhle, die von der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg als Munitionsbunker genutzt worden war. Anthony Hyman musste im Juli 2019 nach Kreta, um seine Frau zu identifizieren. Die beiden Biologen hatten seit dem Jahr 2000 am Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik geforscht.

Entsetzen am Dresdner Max-Planck-Institut

In der Einrichtung herrscht noch heute Entsetzen über das Geschehene. "Ich denke nicht, dass wieder so etwas wie ein Alltag bei uns eingekehrt ist", sagte Institutsdirektor Dr. Ivan Baines dem MDR. "Zuerst diese furchtbare Tragödie im vergangenen Jahr, 2019, und dann begann die Covid-Zeit. Ich glaube nicht, dass das Institut zur Normalität zurückfinden konnte." Normalerweise sei da eine Zeit der Trauer, aber die habe es nicht gegeben. "Wir werden sie niemals vergessen können", sagte Baines weiter.