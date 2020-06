Bundesgerichthof Mordurteile gegen Ku'damm-Todesraser teilweise bestätigt

Das Mordurteil gegen einen Raser in Berlin ist höchstrichterlich bestätigt worden. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision eines der beiden Angeklagten. Das Landgericht Berlin hatte den Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er bei einem illegalen Autorennen auf dem Berliner Ku'damm einen tödlichen Unfall verursacht hatte. Das Mordurteil gegen den zweiten Angeklagten hob der BGH dagegen auf.

Anfang 2016 waren die damals 24 und 26 Jahre alten Männer nachts in Berlin über mehrere rote Ampeln gerast. An einer Kreuzung erfasste einer der beiden Autofahrer mit seinem Wagen das Auto eines Rentners. Der Mann starb noch am Unfallort. Im Februar 2017 sorgte das Landgericht Berlin für einen Paukenschlag, indem es beide Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte.