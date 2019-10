Digedags und Abrafaxe "Mosaik" im Jubiläumsjahr

Hauptinhalt

Das Comicheft "Mosaik" feiert 2019 seine 750. Ausgabe. Die erste wurde 1955 in der DDR veröffentlicht. Die Protagonisten waren immer drei Kobolde, erst die Digedags, dann Abrafaxe. Beide Trios haben Kinder und Jugendliche mit auf Reisen genommen. Es ging in fremde Länder und in längst vergangenen Zeiten.