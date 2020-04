In einem Industriegebiet, zwischen einer Autowerkstatt und einem Blutspendedienst steht der fertige Rohbau. Als Moschee ist er noch nicht zu erkennen – Minarett und Kuppel fehlen noch. Die Fenster sind aber schon eingebaut, erzählt Suleman Malik zufrieden, während er über die Baustelle läuft. Er ist der Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde Thüringen. "Jetzt laufen die Trockenarbeiten. Sanitär zum Beispiel, Heizung, Elektroarbeiten und so weiter", erzählt er. "Es wird gebohrt, ja."

Trotz Corona wird weiter an der Moschee gearbeitet – unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften, beteuert Malik. Es gilt, einen unfreiwilligen Baustopp aufzuholen: "Das war etwa vor einem Jahr, als wir die Dachplatten legen wollten. Die Platten waren schon fertig produziert. Aber es gab keine Baukranfirma, um diese Platten auf die Baustelle zu liefern. Diese Verzögerung hat etwa sechs Monate gedauert, bis wir einen Baukran gefunden hatten."

Die Bauarbeiten an der Moschee sollen noch in diesem Jahr beendet werden. Bildrechte: Lily Meier

Selbsternannte Moschee-Gegner versuchten in den vergangenen Jahren immer wieder, Malik und seine Mitstreiter einzuschüchtern. Sie errichteten elf Meter hohe Holzkreuze auf dem Nachbargrundstück oder verteilten Schweinefleisch auf dem Gelände. Wie wird es sein, wenn die Moschee erstmal fertig ist?

"Natürlich wird es am Anfang Schwierigkeiten geben", meint der Sprecher der Gemeinde. "Die Anfeindungen sind ja jetzt schon da. Und deswegen gehen wir davon aus, dass eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft immer wieder für Unruhe sorgen wird."

Bereits jetzt fährt die Polizei regelmäßig Streife, erzählt Malik. Polizisten, die vor der Moschee Wache stehen, möchte er aber nicht, "sondern wir fordern eher gesellschaftliches Engagement. Also stärker gegen Hass und Hetze jeglicher Form vorzugehen. Aber ich glaube, dazu gehört auch Aufklärung und auch konkrete Maßnahmen. Die nicht wir treffen können, sondern die erwarten wir vom Staat." Zum Beispiel bessere Zusammenarbeit der Behörden gegen Hass und eine härtere Bestrafung der Hetzer.

Die gut einhundert Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen, wollen sich aber nicht als Opfer verstanden wissen, betont Malik, sondern als Gestalter. Wenn die Moschee erstmal geöffnet ist, hofft Malik, gibt es auch einen Ort, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Vorurteile abzubauen. Wann das sein wird, kann Malik aber noch nicht sagen. "Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt kein konkretes Datum geben. Aber so, wie es momentan aussieht, werden wir in diesem Jahr mit den Bauarbeiten fertig."