Biker-Szene Motorradfahrer wollen gegen mögliche Fahrverbote protestieren

Eine Bundesratsinitiative will den Motorrad-Lärm begrenzen. Deshalb sind Fahrverbote für die Zweiräder im Gespräch. Doch dagegen regt sich Widerstand in der Szene. In ganz Deutschland soll es am Samstag Proteste der Biker geben, darunter auch in Dresden.