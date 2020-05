Thomas Vahlenkamp zufolge gehört es zu all den Virusinfektionen, die von Mücken übertragen werden, dass es zu einer sehr effizienten Viremie kommt, das also hohe Virusmengen im Blut vorhanden seien. "Das ist bei den Coronaviren erstmal grundsätzlich viel eingeschränkter der Fall, sodass erstmal die Übertragung zur Mücke stattfinden müsste. Und dann müsste die Virusinfektion in der Mücke auch noch stattfinden. Allein die Temperaturunterschiede, die in einer Mücke im Vergleich zum Menschen auftreten, sind eine Barriere, die für viele Viren überhaupt keine Vermehrung stattfinden lassen. Sodass also eine Übertragung über die Mücke damit ausgeschlossen ist." Das gleiche gilt nach seinen Worten auch für eine Infektion durch Zecken.