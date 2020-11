Betroffen sind in Deutschland derzeit rund 720.000 Menschen, die von Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, weil sie sich infiziert haben oder weil sie unter Infektionsverdacht stehen. Sie alle sind nun also aufgefordert, auf Mülltrennung zu verzichten und alles in die graue Tonne zu werfen. Deren Inhalt landet meist in Müllverbrennungsanlagen. Doch nicht immer. Die Leipziger Stadtreinigung zum Beispiel bringt den Restmüll in sogenannte mechanisch-biologische Abfallanlagen, so Susanne Zohl.