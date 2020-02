Auch in Thüringen steigt die Nachfrage nach Mundschutz . Stefan Fink als Vorsitzender des Thüringer Apotheker-Verbands sagt, in seiner Apotheke seien im Januar dreimal so viele Mundschutz-Packungen verkauft worden, wie im Vorjahr zu selben Zeit. Und auch er sagt: Einen hundertprozentigen Schutz gibt es durch die Masken nicht, einen Effekt hätten sie trotzdem:

"Und zwar langt man selber sehr häufig ins Gesicht. Teilweise bis zu hundertmal am Tag. Und wenn Sie jetzt irgendeinen Infektionsherd an der Hand haben, und sich ins Gesicht langen, langen sie ja nicht an den Mund, so Sie infiziert werden könnten, sondern an die Maske. Insofern ist da ein Schutz auf jeden Fall da."