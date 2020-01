Warum das in großem Stil auch fast 75 Jahre nach Kriegsende immer noch möglich ist, dafür gibt es eine einfache Erklärung: In Deutschland liegt heute unter der Erde noch jede Menge Munition.

Kampfmittelbeseitigungsdienste sind täglich unterwegs, um Flächen vom Kriegsschrott zu beseitigen. 2018 wurden zum Beispiel in Brandenburg, dem Land mit den meisten Altlasten, 326 Tonnen Kampfmittel geborgen. In Sachsen waren es rund 207 Tonnen.



Wer diese Altlasten aus den Wäldern rausschleppt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kommt mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz in Konflikt. Aber schlimmer noch ist die Gefahr für Leib und Leben.