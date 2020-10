Schale beschmiert Erneut Vandalismus auf Berliner Museumsinsel

Die Granitschale ist die größte aus einem einzigen Stein gefertigte Schale der Welt. Das 75 Tonnen schwere Kunstwerk wird auch als Biedermeierweltwunder bezeichnet. Friedrich Wilhelm III. ließ sie 1831 aufstellen. Ursprünglich sollte sie in der Rotunde des Museums stehen, dafür war sie jedoch zu groß.

Die neue Vandalismusattacke erfolgte nur wenige Tag, nachdem öffentlich wurde, dass Unbekannte in drei Berliner Museen am 3. Oktober mehrere Ausstellungsstücke mit einer Flüssigkeit beschädigt hatten. Betroffen sind insgesamt 63 Objekte in der Alten Nationalgalerie, dem Pergamonmuseum und im Neuen Museum, etwa ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen sowie Bilderrahmen von Gemälden.