Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, haben sich 14 Manager und Anwälte von Musikern gegen die Plattenfirmen zusammengeschlossen. Die Zeitung zitierte aus einem Schreiben an führende Plattenfirmen, wonach die Stars gemeinsame Interessen in Zukunft "gebündelt" vertreten wollen.

Im deutschen Musikgeschäft gab es einen solchen Aufstand der Stars laut "FAS" noch nie. Es gibt das "grundlegende Bedürfnis", die bisherigen Abrechnungs- und Verteilungsmethoden beim Musik-Streaming zu überprüfen, wie die Zeitung aus dem Brief zitiert. Zudem werde in Frage gestellt, ob die derzeitigen Regelungen zum Streaming "rechtskonform" seien.

Das Schreiben ging dem Bericht nach im Dezember an die führenden Plattenfirmen Universal, Sony, Warner und BMG. Die Manager der Musikstars forderten die Vertreter der Plattenindustrie zu einem Treffen im Februar in Berlin auf.

Immer mehr Fans hören Musik nicht vom Tonträger, sondern bei Streamingdiensten wie Spotify. Bildrechte: imagebroker

Hintergrund ist, dass immer weniger Musik im Laden auf Datenträgern wie CD verkauft wird oder Songs und Alben im Netz per Download direkt bezahlt werden. Stattdessen steigt der Anteil der Hörer bei Streamingdiensten. So kann man für monatlich etwa zehn Euro ein Abo bei Anbietern wie Spotify, Amazon Music oder Apple Music abschließen und unbegrenzt aus einem riesigen Musikangebot wählen.



Die Musiker werden von den Streamingdiensten weltweit unterschiedlich entlohnt. 2018 wurden zum Beispiel in den USA bis zu 3,97 US-Dollar pro 1.000 Streams bezahlt. Bei einer Million Streams wären es demnach knapp 4.000 Dollar. Zum Vergleich: Die deutschen Schockrocker Rammstein knackten im vergangenen Jahr die Milliarden-Marke an Streaming-Klicks - das entspricht also einem Millionenhonorar.