Uwe Liebert, Chef-Virologe am Leipziger Uni-Klinikum Bildrechte: Stefan Straube/Universitätsklinikum Leipzig

"Aber es ist tatsächlich so, dass wir die Sequenzierung zurzeit nicht bezahlt kriegen. Wir machen das also ohne eine Kostenerstattung. Das können wir uns im Moment noch leisten, aber das wird nicht ewig so gehen." Sinnvoll seien mehr solcher Untersuchungen aber allemal, da stimmt Uwe Liebert seinen Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für Virologie zu.



Die hatten sich, wie jetzt durch Medienberichte bekannt wurde, bereits im November 2019, also vor der Corona-Pandemie, in einem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt und gewarnt, dass Kapazitäten fehlen.