Bei einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im südostasiatischen Myanmar sind mindestens 110 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Feuerwehr des Landes schrieb bei Facebook, es seien 113 Leichen gefunden worden. Der Erdrutsch ereignete sich der Feuerwehr zufolge am Donnerstagmorgen in der Ortschaft Hpakant nahe der chinesischen Grenze.