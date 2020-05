Mythos Eisheilige Was die frostigen Tage Mitte Mai über das Wetter aussagen

Zudem habe sich die Phase der Obstblüte in Folge des Klimawandels nach vorn verschoben, so dass sich nun die Eisheiligen nicht mehr so stark auf die Vegetation auswirkten.



Heidermann weist darauf hin, dass die frostigen Tage Mitte Mai wenig über längere Klimatrends aussagen würden. Dass die Eisheiligen in diesem Jahr so pünktlich seien, lasse keinerlei Rückschlüsse auf einen ausbleibenden Dürresommer zu, wie jetzt mancherorts gemutmaßt wird. "Ob es einen Dürre-Sommer gibt oder nicht, wissen wir im Herbst. Es gilt weiterhin: Langfristprognosen sind unseriös", so der MDR-Wetterexperte.