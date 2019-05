Ab Freitag ruft der Naturschutzbund (Nabu) zum Insektenzählen in Deutschland auf. Dann startet die Aktion "Insektensommer". Der Nabu will damit Daten zur Artenvielfalt und der Häufigkeit der kleinen Tiere sammeln – und Insekten angesichts zurückgehender Bestände stärker in den Fokus rücken. Sie sind zum Beispiel wichtig als Bestäuber von Pflanzen und als Nahrungsquelle für andere Tiere.