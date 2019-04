Zudem würden sich Mäuse und Igel in den aufgeschichteten Holzhaufen einnisten. Wenn das Holz vor dem Anzünden nicht umgeschichtet werde, könnten die Tiere verbrennen.

Ähnlich argumentiert Niedersachsens Tierschutzbeauftragte Michaela Dämmrich. Sie sagte, die Feuer beeinträchtigten Natur, Umwelt und wildlebende Tiere. Neben Mäusen und Igeln könnten auch Kröten und Insekten verbrannt werden. Zudem seien Osterfeuer an vielen Orten der Grund dafür, dass die Feinstaubgrenzwerte überschritten würden.

Der Feuer-Experte Johann Georg Goldammer vom Zentrum für globale Waldbrand-Überwachung in Freiburg (Global Fire Monitoring Center) warnt in diesem Jahr aus einem anderen Grund vor Osterfeuern.

Er verweist angesichts der Trockenheit auf die hohe Gefahr von Landschaftsbränden. Goldammer sagte, Funkenflug könne tückisch sein. Er begrüßte deshalb, dass in vielen Kommunen in Ostdeutschland die Osterfeuer abgesagt wurden, darunter auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.