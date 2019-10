Rund 120 Polizisten durchsuchen seit dem frühen Morgen Objekte in vier Bundesländern, darunter auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Hintergrund sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München Drohschreiben gegen Moscheen, Parteizentralen, Medien und andere Einrichtungen. Seit sechs Uhr gebe es Aktionen in sieben Objekten in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, und Sachsen-Anhalt.