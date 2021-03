Kathrin Winkler fühlt sich täglich ein bisschen wie im Urlaub. Zwei Mal am Tag radelt sie am Senftenberger See in der Lausitz. Denn dort ist ihr Arbeitsplatz – sie führt die Geschäfte beim Tourismusverband Lausitzer Seenland. Die Region habe auf gewisse Weise von der Pandemie und dem Urlaub der Deutschen im Inland profitiert: Das Lausitzer Seenland sei viel bekannter geworden und habe so viele Gäste wie nie gehabt, nicht nur aus der Nähe.