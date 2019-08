Ich komme jetzt in Kontakt mit 12, 13, 14-Jährigen, die mir sagen: 'Oh mein Gott, ich verschicke Kinderpornografie, ich mache mich strafbar.' Da müssen wir wahnsinnig aufpassen, weil wir die Kinder verbal in eine Ecke stellen, in die sie nicht gehören.

In gewissem Maße sei es ganz normal, dass sich Kinder ausprobieren und zwar auch digital, so die Psychologin. Die Selbstdarstellung der Kinder funktioniere eben auch digital: Das gelte auch in Beziehungen und sexuellen Beziehungen, erklärt Julia von Weiler. Kinder und Jugendliche würden sich sexuell ausprobieren: "Das bedeutet, die schicken sich flirtive Sprachnachrichten hin und her, die schicken sich intime Bilder oder Filme hin und her."