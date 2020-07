Ein Großbrand in der Kathedrale von Nantes hat am Samstag die westfranzösische Stadt in Aufregung versetzt. Das Feuer war am Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

2015 brannte das Dach einer Basilika in Nantes ab. Bildrechte: dpa

Der jetzige Brand weckte Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. 2015 hatte in Nantes ein spektakuläres Feuer bereits das Dach der Basilika Saint-Donatien zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale. Auch in der Kathedrale hatte es in der jüngeren Zeit schon einmal gebrannt. 1972 war bei Reparaturarbeiten ein Feuer in dem Gotteshaus ausgebrochen. Die Restaurierung dauerte damals bis Mitte der 1980er-Jahre.