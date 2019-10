Sommerlinde, Gingko und Eibe: Mit dem Titel "Nationalerbe-Baum" will die Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) das Bewusstsein für Exemplare mit Uralt-Potenzial fördern. Am 5. Oktober wird die Dicke-Sommer-Linde in Heede im Emsland ausgezeichnet, teilte der Leiter des Kuratoriums Nationalerbe-Bäume, Andreas Roloff, am Dienstag mit. Mit 17 Metern Stammumfang sei sie der bundesweit dickste hochstämmige Baum und mit einem Alter von 600 bis 800 Jahren ein seltenes Exemplar der langlebigen Baumarten.