Buchenwald | Mittelbau-Dora Neuer Gedenkstättenleiter: Den Blick von den Opfern auf die Täter richten

Auf den sogenannten "Querdenker"-Demos werden immer wieder Vergleiche zur NS-Zeit gezogen und so die Verbrechen verharmlost: So klagte etwa ein Mädchen, sie habe sich wie Anne Frank gefühlt, weil sie ihren Geburtstag heimlich feiern musste. Solche Vorkommnisse zeigen, wie wichtig die Arbeit an den Gedenkstätten der ehemaligen KZs und Vernichtungslager ist. Die Thüringer Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat einen neuen Direktor, und der will einiges verändern.