Italien hat den ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Bei dem Opfer handele es sich um einen 78-jährigen Italiener, teilte Italiens Gesundheitsminister Speranza mit. Der Mann sei seit etwa zehn Tagen wegen einer anderen Krankheit in einem Krankenhaus in der Region Venetien in Norditalien behandelt worden.

Öffentliche Einrichtungen in Norditalien bleiben geschlossen

Zuvor hatten die Behörden am Freitag in mindestens zehn norditalienischen Städten die sofortige Schließung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Behörden angeordnet. Auch zahlreiche Geschäfte sollten aus Sorge vor einer Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 für mindestens eine Woche geschlossen bleiben.

Nach Angaben der Behörden waren 14 Menschen in der Lombardei positiv auf das Virus getestet worden. Betroffen sind nach Behördenangaben auch fünf Angestellte eines Krankenhauses. Italiens Ministerpräsident Conte warnte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel vor Alarmismus.

Rückkehrer des Schiffes "Diamond Princess" erwartet

In Deutschland werden derweil sechs deutsche Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" erwartet. Auf dem Schiff, das derzeit vor Yokohama in Japan liegt, waren bei mehr als 600 von insgesamt 3.700 Passagieren Infektionen festgestellt worden.

Die sechs Rückkehrer werden nach zweiwöchiger Quarantäne auf dem Schiff nun auf dem militärischen Teil des Berliner Flughafens Tegel erwartet. Sie werden zunächst ärztlich untersucht. Sollte kein Verdacht auf eine Infektion bestehen, sollen sie zunächst für zwei Wochen zu Hause isoliert werden.

Mehr als 75.000 Infektionen in chinesischer Region Wuhan