Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag zwei neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind im Freistaat acht Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Alle acht stehen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto in Stockdorf bei München.

Weiteres Kind eines Webasto-Angestellten erkrankt

Zunächst hatte das Ministerium mitgeteilt, dass ein Kind eines Webasto-Angestellten erkrankt ist. Bei dessen Vater war die neuartige Virusinfektion bereits in der vergangenen Woche nachgewiesen worden. Ein weiteres Kind ist ebenfalls positiv getestet worden. Alle drei Familienmitglieder befinden sich nach Angaben von Ärzten derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Achter Mitarbeiter des Autozulieferers infiziert

Am Abend wurde der zehnte Fall gemeldet. Bei dem neuen Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter des Automobilzulieferers. Der Mann wurde den Angaben zufolge in die Münchner Klinik Schwabing gebracht.

Bei Webasto sind nun insgesamt acht Mitarbeiter und die beiden Kinder betroffen. Angestellte des Unternehmens hatten sich bei einer aus China zu einer Schulung angereisten Kollegin angesteckt. Webasto kündigte an, seine Firmenzentrale in Stockdorf im Landkreis Starnberg bis Dienstag kommender Woche zu schließen.

Insgesamt zwölf Menschen in Deutschland betroffen

Insgesamt gibt es damit in Deutschland bislang zwölf bestätigte Fälle von Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus. Zwei der Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Sonnabend mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren. In Thüringen hatte sich Verdachtsfälle in Nordhausen sowie in Erfurt und Apolda nicht bestätigt. Auch nach Verdachtsfällen in Sachsen-Anhalt gab es Entwarnung.

WHO kämpft gegen Falschmeldungen