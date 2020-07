Richtig angekommen sind die neuen Optionen aber offenbar noch nicht überall. Bei einer kleinen Umfrage in Leipzig äußern sich Fahrgäste des MDV folgendermaßen: "Moove oder so. Ich hab's auch nur durch Zufall mitbekommen." Oder: "Also ich weiß noch gar nicht, welche Apps es so gibt. Ich habe noch gar keine Informationen oder so gesehen. Ich hoffe, dass ich irgendwie rauskriege, was ich eigentlich brauche und was ich da machen kann."